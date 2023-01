Perde per strada borsello con 1.000 euro in contanti: glielo ritrovano per caso i carabinieri

ASCOLI PICENO - Mille euro suddivisi in banconote da 20. Erano in un borsello ritrovato dai carabinieri in strada. I militari sono risaliti al proprietario, un 60enne della zona, e glielo hanno riconsegnato.

Trovato sul ciglio della strada

I carabinieri della Compagnia di Ascoli hanno contatto l'uomo al telefono. Il borsello era stato smarrito nei giorni scorsi con all'interno anche dei documenti. Il ritrovamento del borsello è stato fatto da un equipaggio del Norm durante un turno di servizio mentre si apprestava ad effettuare un posto di controllo alla circolazione alla strada lungo una delle principali arterie picene: adagiato sull'asfalto, un borsello di colore blu, leggermente aperto, vicino al marciapiedi.

Tramite i documenti contenuti nel borsello i militari sono risaliti al proprietario e, consultando una banca dati e con una serie di accertamenti incrociati, sono risaliti al suo numero di telefono, lo hanno contattato e invitato in caserma. Il legittimo proprietario ha ringraziato di cuore i carabinieri per la restituzione del borsello, così come il comandante provinciale, Giorgio Tommaseo, che si è anche complimentato con i militari operanti alla presenza del comandante della Compagnia di Ascoli.