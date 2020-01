Pesaro, il baby bullo gli ruba sull'autobus il portafogli con i soldi dei regali di Natale: denunciato per rapina

PESARO - Il baby bullo ruba il portafogli con dentro i soldi ricevuti in dono per Natale, denunciato dalla polizia. Ma i soldi sono scomparsi.

Nella giornata di ieri, a bordo della linea tra Urbino e Pesaro, molto utilizzata dagli studenti, un minore, vittima di bullismo, dopo l’ennesimo episodio di violenza subita, contattava il 113, riferendo che dopo gli atti vessatori posti in essere da un bullo sull’autobus, episodi ripetuti nel tempo e sempre più pressanti, questi gli sfilava dalle tasche il portafogli e sceso alla fermata cercava di dileguarsi con lo stesso. Il ragazzo vistosi derubato, nel portafogli c'erano i soldi ricevuti nelle festività natalizie dai parenti, scendeva anch’esso dal mezzo cercando di recuperare il maltolto. Per tutta risposta il bullo lo picchiava e approfittando che alla fermata vi erano i famigliari a prenderlo si dileguava verso casa.

Il ragazzo senza perdersi d’animo, annotava la targa della vettura e contattava il 113, l’operatore acquisiti tutti gli elementi utili per risalire all’autore del misfatto, invitava il minore, con i propri genitori a formalizzare la denuncia presso gli uffici della Questura, contestualmente inviava una pattuglia della locale Squadra Volanti presso l’abitazione del responsabile, situata nella prima periferia cittadina. Il giovane, messo alle strette dalle evidenze riscontrate, ammetteva gli addebiti a lui ascritti, ma nonostante la perquisizione effettuata, del denaro sottratto non vi era traccia, tantomeno il giovane collaborava per recuperare la somma asportata. Il responsabile del gesto veniva denunciato in stato di libertà per il reato di rapina aggravata.

