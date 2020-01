Casa svaligiata durante le ferie natalizie: i ladri si portano via tutti i gioielli

SENIGALLIA - Tornano dalle vacanze e trovano casa svaligiata. E’ accaduto ad una famiglia residente in via Delle Rose alle Saline. Nel tardo pomeriggio di domenica sono rientrati ed hanno trovato la porta aperta. Era stata forzata. Dentro hanno trovato tutto a soqquadro. Armadi aperti, cassetti smontati. I ladri erano riusciti a trovare tutti i gioielli che la famiglia aveva nascosto nell’armadio prima di partire. Ancora non hanno quantificato il bottino che si dovrebbe aggirare su svariate centinaia di euro. Agli agenti del Commissariato, intervenuti con una volante sul posto, hanno riferito che mancavano diversi monili in oro tra catenine, bracciali, orecchini oltre ad un orologio. Nessuno nel condominio si è accorto del furto. Non è possibile stabilire nemmeno in che giorno sia avvenuto con precisione. Venerdì mattina la volante del Commissariato aveva fatto un altro sopralluogo in una villa di Strada del Cavallo. L’allarme era scattato ma non erano stati trovati segni di effrazione. Probabilmente muovendo qualche persiana i sensori si erano attivati ed i ladri erano fuggiti. Ieri invece un tipo sospetto è stato segnalato a Corinaldo. La telecamera di un’abitazione ha immortalato la Bmw serie 3 grigia, mentre si allontanava. E’ successo alle 13.30 circa. Il conducente si è fermato ad osservare le abitazioni nella zona Ville. Il fotogramma è finito sui social.

