Ancona, marijuana e tirapugni nello zaino di scuola: il baby bullo incastrato dal fiuto di Bob

ANCONA - Nello zaino, invece dei libri, la marijuana per conquistare le simpatie degli amici e un tirapugni per ottenere il rispetto dei nemici. A stroncare la carriera del bullo di periferia ci hanno pensato i carabinieri che in un blitz antidroga a scuola l’hanno incastrato. Per lo studente-pusher, ancora minorenne, sono guai: è stato denunciato e al processo dovrà rispondere sia della detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente, ipotesi di reato corroborata dalla presenza di un bilancino di precisione nello zaino, sia del porto abusivo dell’arma.

La scoperta risale al 25 novembre scorso, ma ne è stata data notizia ieri, a seguito della nuova ispezione effettuata dai carabinieri del Norm della Compagnia di Ancona che, guidati dal tenente Vittorio Tommaso De Lisa, mercoledì mattina sono tornati insieme alle unità cinofile di Pesaro all’Itis Volterra di Torrette, ma anche al liceo artistico Mannucci. In questo secondo blitz, pensato per porre un freno allo sballo a scuola, non è stata rinvenuta altra droga: segno che gli studenti, forse, hanno imparato la lezione. Prezioso il contributo di Bob, uno splendido pastore tedesco dal fiuto infallibile, addestrato per scovare anche solo un granello di stupefacente. È stato il cane antidroga, a fine novembre, insieme ai carabinieri di Collemarino, a scoprire la marijuana nello zaino del bullo: ce n’erano 5,7 grammi, suddivisi in dosi, insieme a un bilancino di precisione e al tirapugni. Altri 12,5 grammi di “erba” sono stati trovati nella sua camera da letto, a seguito della perquisizione effettuata a casa.

