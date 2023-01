ANCONA - «Buongiorno a tutti, ho perso un portamonete al parco dei laghetti, se qualcuno l’avesse trovato mandi un messaggio al mio papà. La ricompensa? Due cioccolatini». È il tenerissimo appello social lanciato da Jacopo D’Addetta, bambino di 6 anni che domenica ha smarrito il portamonete giocando nell’area dei laghetti del Passetto.

Il video-messaggio, carico della dolcezza e della spontaneità dei bambini, ha fatto presto il giro del web. Purtroppo, del portamonete ancora nessuna traccia. «Ma sono stati tantissimi i messaggi di incoraggiamento che abbiamo ricevuto» dice Mauro D’Addetta, papà di Jacopo e regista improvvisato del video-appello girato proprio vicino alla pista di pattinaggio del Passetto. «Teneva moltissimo a quel portamonete perché glielo aveva portato la mamma dopo una viaggio a Malta. Ci teneva dentro i soldi della fatina dei dentini per utilizzarli nei giochi del parco della pineta o per comprare palline» continua il papà del piccolo Jacopo. Il video-messaggio, pubblicato poi dal profilo del padre, è stato girato subito dopo lo smarrimento del portamonete blu.

«È partito tutto come un gioco, appena si è accorto di averlo perso, ha iniziato a dirmi: “Papà mettiamo un annuncio per cercare di ritrovarlo?” E così ci è venuta l’idea del video». Pubblicato con la didascalia: «Perso portamonete blu. Frequentatori del parco pubblico laghetti del Passetto, Jacopo ha un messaggio per voi».