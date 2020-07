Escursionisti alla Grotta dei frati non trovano la strada del ritorno, ritrovati la sera dai vigili del fuoco

FIASTRA - Avevano deciso di raggiungere uno dei luoghi più suggestivi dell’entroterra maceratese, ma poi hanno perso l’orientamento e hanno lanciato l’allarme. Erano le 18.40 di ieri quando due escursionisti hanno lanciato la richiesta di aiuto dalla zona della Grotta dei frati nel territorio del comune di Fiastra. I due non riuscivano più a tornare indietro.

Subito si sono mosse le squadre dei vigili del fuoco che hanno ben presto localizzato gli escursionisti, i quali hanno rassicurato dicendo di essere in buone condizioni. In serata sono stati recuperati: stavano tutti bene e sono tornati a casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA