Nebbia, pioggia e vento: due escursionisti restano bloccati in un canalone alle Lame Rosse

FIASTRA - Pioggia, vento e nebbia. L'annunciata ondata di maltempo non ha risparmiato le Marche. Ne hanno fatto le spese due escursionisti che sono rimasti bloccati in un canalone alle Lame Rosse, una delle più suggestive passeggiate della regione, in comune di Fiastra.

Dopo la segnalazione dell'emergenza, si è mossa la catena dei soccorsi con vigili del fuoco, soccorso alpino, operatori del 118. La squadra di Camerino de vigili del fuoco in collaborazione con i colleghi della Centrale di Macerata ed il personale del Soccorso Alpino raggiungevano i due escursionisti i quali successivamente venivano portati in un luogo che fosse sicuro per la loro incolumità.

