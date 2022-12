Escursione choc in montagna, quattro turisti si perdono nel buio: salvati dal Soccorso Alpino

GENGA - Si perdono al Foro degli Occhialoni, a Genga: recuperati e salvati dal Soccorso Alpino quattro escursionisti arrivati dal Belgio. Salvati anche i due cani che erano con loro: un barboncino e un pastore tedesco. L’allarme è scattato attorno alle 19 dopo l’escursione iniziata attorno alle 14,30.

Il soccorso

Sono stati gli stessi turisti, in vacanza nelle Marche, a lanciare l’sos al 112, numero unico di emergenza. Il gruppo si era perso dopo aver imboccato un sentiero di collegamento con la palestra di sulfurea e, a causa del buio fitto, non riusciva più a trovare la strada d’uscita. In moto si sono messi gli operatori del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco. Sono state organizzate le operazioni di recupero, facilitate anche dal gruppo di escursionisti che sono riusciti ad inviare la loro posizione prima che l’ultimo smartphone a loro disposizione si scaricasse del tutto. La squadra del Soccorso Alpino inviata sul posto ha individuato subito la comitiva e ha iniziato le operazioni di recupero. I quattro non avevano le lampade, anche se erano ben equipaggiati con scarponcini e altri strumenti da escursione. Non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure in ospedale perché in buone condizioni di salute, anche se sotto choc. Il Soccorso Alpino ha operato con una squadra formata da sei componenti. Hanno legato gli escursionisti uno ad uno, recuperandoli e portandoli in sicurezza fino al sentiero di base. L’intervento si è concluso in meno di un’ora.