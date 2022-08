Un'escursionista cade sul sentiero delle Lame Rosse, altri vengono sorpresi dal temporale: arriva il Soccorso Alpino

FIASTRA - Escursionista cade e si fa male sul sentiero delle Lame Rosse: recuperata dal Soccorso Alpino e Speleolgico delle Marche. L'intervento è stato operato nel primo pomeriggio di ieri, quando la squadra di soccorso è stata allertata dalla 118 per una donna caduta sul sentiero delle Lame Rosse, a Fiastra. Una squadra è intervenuta per recuperare l'infortunata che poi è stata stabilizzata ed accompagnata all'ambulanza per un trauma alla spalla e al gomito destro. Durante l'intervento alcuni operatori della stazione sono stati dirottati a recuperare altri escursionisti sorpresi dal temporale nella medesima zona.