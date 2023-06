Sassoferrato, sorpresi dal temporale cinque escursionisti non riescono a rientrare: teleguidati e tratti in salvo

SASSOFERRATO - Si erano incamminati lungo un percorso che dall’Umbria travalica il confine con le Marche, quando sono stati sorpresi da un improvviso temporale e hanno perso l’orientamento. Non sapevano più che direzione prendere per tornare al ristorante da cui erano partiti, così hanno chiesto aiuto al Nue 112. A trarli in salvo sono stati i vigili del fuoco che, dalla centrale di Ancona, li hanno guidati al telefono, benché la linea prendesse poco, fino a che non sono stati raggiunti dalla squadra partita dal distaccamento di Fabriano.

Cinque escursionisti sorpresi da un temporale, perdono l'orientamento e vengono rintracciati

Una Festa della Repubblica da brividi per una famiglia toscana in vacanza a Fabriano, composta da 5 persone che nel pomeriggio hanno deciso di intraprendere un’escursione sul monte Cucco quando un forte acquazzone le ha colte di sorpresa.

Avevano lasciato l’auto al ristorante Da Tobia a Val di Ranco, in località Sigillo, per incamminarsi lungo un percorso che attraversa la secolare faggeta e conduce nelle Marche. Tuttavia, le violenti piogge e l’assenza di campo hanno impedito alla famiglia di orientarsi correttamente.

Temendo di perdersi, i 5 hanno chiamato il 112. I vigili del fuoco li hanno assistiti al telefono, per quanto possibile, fino a quando la squadra partita da Fabriano ha intercettato i turisti toscani poco dopo il paese di Piaggiasecca, nel territorio si Sassoferrato, nei pressi del Passo Porraia. I pompieri hanno prestato dei giacconi alla famiglia infreddolita, che è stata riaccompagnata all’auto lasciata nel ristorante in Umbria.