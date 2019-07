Multe per 170mila euro agli ambulanti abusivi: «Ma non le incasseremo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sequestrato dalla polizia locale un stand con le ruote, pieno di vestiti, abbandonato da un abusivo in fuga. Quasi giornalmente i vigili in segway recuperano qualcosa. Martedì avevano trovato una busta piena di abiti. La lotta al commercio abusivo in spiaggia ha già fruttato 170.000 euro di multe che non verranno incassate.A riferirlo è stato il comandante della polizia locale mercoledì pomeriggio in commissione turismo, nel fare il punto sulla situazione. «Nel 2019 sono state 34 le sanzioni riferite a violazioni accertate da parte di tutti gli organi di polizia – ha spiegato Flavio Brunaccioni, comandante della polizia locale –. Abbiamo un possibile incasso, che dobbiamo registrare a livello di bilancio, pari a 170.000 euro, ma sono solo fittizi perché tutte le procedure esecutive difficilmente avranno effetto, in quanto i trasgressori risultano nullatenenti e comunque non in grado di far fronte a questi importi. L’esperienza degli anni passati ce lo conferma».