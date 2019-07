Ambulante abusivo e irregolare: 5mila euro di multa ed espulsione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Nuovo servizio contro il commercio abusivo in spiaggia da parte dei vigili urbani, soprattutto nella zona del Genica che spesso diventa un mercatino. Ci sono stati 4 sequestri tutti di merce non contraffatta. Tre venditori abusivi sono fuggiti abbandonando il loro carico, ma la Polizia Locale ha fermato un cittadino extracomunitario.Oltre a vedersi notificato un verbale da 5000 euro perché non in possesso di licenza di vendita, il ragazzo non aveva il permesso di soggiorno. Essendo clandestino è stato espulso dal territorio italiano che dovrà lasciare entro 7 giorni. Tra i sequestri da segnalare 500 articoli complessivi tra occhiali, cappelli, bigiotteria, foulard, teli mare, accessori cellulare, ventagli.