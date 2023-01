I minori sbarcati dalle navi Ong ad Ancona sono stati accolti nelle strutture tra Marche, Abruzzo e Toscana

SENIGALLIA - I minori sbarcati al porto di Ancona l’11 e 12 gennaio attraverso le due navi delle Ong (Medici Senza Frontiere e SOS Méditerranée) e accolti nel Cas (Centro di Accoglienza Straordinaria) Futuro, gestito da Caritas Senigallia e generosamente messo a disposizione dalla Fondazione Mirco Giacomelli, hanno trovato accoglienza nelle strutture Sai (Sistema accoglienza integrazione) tra Marche, Abruzzo e Toscana.

«Ci siamo impegnati in questi giorni - spiega Giovanni Bomprezzi, direttore di Fondazione Caritas - a dare loro non solo ospitalità, un letto e i pasti, ma soprattutto serenità». Ringraziamenti a al prefetto Darco Pellos e a tutta la Prefettura di Ancona, all’Unione dei Comuni della Marca Senone e al Comune di Senigallia «per la fiducia che ci hanno accordato in una fase così delicata come quella di gestione di minori non accompagnati».