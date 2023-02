Ancona, la Geo Barents è arrivata: il protocollo della Croce Rossa per i 48 naufraghi

ANCONA- E' arrivata nel porto di Ancona poco dopo le 11 di oggi (17 febbraio) la Geo Barents, nave umanitaria di Medici Senza Frontiere , con a bordo 48 naufraghi, di cui 9 minori, soccorsi al largo della Libia in acque internazionali. Inizialmente l'arrivo era previsto nel pomeriggio di oggi, poi anticipato alle 13 e ora ulteriormente anticipato. Alla nave è stato assegnato lo scalo marchigiano dal Ministero dell'Interno, come era già avvenuto a gennaio per altri due gruppi di migranti sbarcati dalla Ocean Viking e dalla stessa Geo Barents, come prima applicazione del decreto flussi. Come a gennaio varie associazioni hanno appeso uno striscione «Welcome», visibile dal porto. È esposto lungo via XX Settembre. Alle 11.40 sono iniziate le operazioni a bordo con i medici della Croce Rossa saliti per una prima ricognizione sui 48 naufraghi e i membri dell'equipaggio