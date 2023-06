La Geo Barents attesa ad Ancona: soccorse 38 persone in acque internazionali

La Geo Barents è diretta ad Ancona . La nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, che ha da poco soccorso 38 persone in acque internazionali, sarebbe attesa nel porto dorico per la giornata di giovedì 15 giugno visto e considerato che necessita di due giorni di viaggio. Nelle operazioni di recupero sarebbe stato salvato anche un minore non accompagnato.