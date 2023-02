Ancona, La Geo Barents è arrivata: sbarco avvenuto. I 48 naufraghi rimarranno tutti nelle Marche

ANCONA- E' arrivata nel porto di Ancona poco dopo le 11 di oggi (17 febbraio) la Geo Barents, nave umanitaria di Medici Senza Frontiere, con a bordo 48 naufraghi, di cui 9 minori, soccorsi al largo della Libia in acque internazionali.

Il programma

Inizialmente l'arrivo era previsto nel pomeriggio di oggi, poi anticipato alle 13 e ora ulteriormente anticipato. Alla nave è stato assegnato lo scalo marchigiano dal Ministero dell'Interno, come era già avvenuto a gennaio per altri due gruppi di migranti sbarcati dalla Ocean Viking e dalla stessa Geo Barents, come prima applicazione del decreto flussi. Come a gennaio varie associazioni hanno appeso uno striscione «Welcome», visibile dal porto. È esposto lungo via XX Settembre.

Ore 11.40: Sono iniziate le operazioni a bordo con i medici della Croce Rossa saliti per una prima ricognizione sui 48 naufraghi e i membri dell'equipaggio

Ore 13.00 Iniziate le procedure di sbarco

Dalle prime informazioni non ci sarebbero criticità sanitarie per i naufraghi che hanno iniziato a scendere alla spicciolata, finora 6-7, per completare l'iter di identificazione e accoglienza nelle strutture adibite a terra. In banchina è presente anche il prefetto di Ancona Darco Pellos.

Saranno ospitati quasi tutti nelle Marche i 48 migranti soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia e arrivati ad Ancona a bordo della nave umanitaria Geo Barents di Medici senza frontiere. I test già eseguiti a bordo dell'imbarcazione hanno intanto escluso casi Covid tra i naufraghi che ora vengono sottoposti ad altri accertamenti nelle strutture sulla banchina 22. Lo fa sapere la Prefettura. Dalle attuali informazioni, i 48 migranti, tutti uomini, sono di nazionalità egiziana tranne uno eritreo. I 39 maggiorenni verranno accolti in Centri di accoglienza straordinaria (Cas) nelle varie province marchigiane. Quanto ai nove minori tra i quali il più piccolo avrebbe 14 anni: sette verranno ospitati nella rete Sai (Sistema accoglienza integrazione) marchigiana e due in centri abruzzesi. Qualora nel corso delle attività di identificazione, altri migranti si dichiarassero minorenni potrebbero essere accolti dalla Caritas di Senigallia.