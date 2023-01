Migranti minorenni in fuga: dal centro straordinario di Senigallia se ne sono andati via 12

SENIGALLIA - La fuga continua. Sono sbarcati al porto di Ancona e poi portati al centro di accoglienza straordinatio di Senigallia: i minorenni a bordo della Ocean Viking di Sos Mediterranee e della Geo Barents di Medici Senza Frontiere sono scappati. Dei 39 ragazzini, tra i 14 e 17 anni, provenienti da Nigeria, Sudan, Eritrea, Ciad e Ghana, almeno 12 si sono allontanati volontariamente.

Non c'è sorveglianza

Nella struttura, infatti, non c'è sorveglianza e gli ospiti non hanno l'obbligo di rimanerci. Solo tre hanno fatto ritorno mentre altri 5 sono stati individuati dalla Polfer alla stazione di Rimini e portati in una struttura della Roma. Volevano raggiungere la Germania. In tre, invece, sono stati trovati a Roma. Altri ancora erano alla stazione dei treni di Senigallia.