SENIGALLIA - Ubriaco al volante un 49enne senigalliese, fermato nella notte di Capodanno dai carabinieri. L’uomo è stato controllato alle 3 di notte nel centro di Senigallia da una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile mentre viaggiava a bordo della propria automobile.

E’ stato sottoposto al test dell’etilometro, dove è emerso che aveva un tasso alcolemico di 0,90 grammi di alcol nel sangue per litro, quasi il doppio del limite consentito dal Codice della strada per mettersi al volante. La patente gli è stata, quindi, ritirata e il 49enne è stato anche denunciato dai carabinieri per guida in stato d’ebbrezza alla procura della Repubblica di Ancona. I controlli dei carabinieri della Compagnia di Senigallia sono proseguiti tutta la notte per garantire la sicurezza nelle strade nella notte più lunga dell’anno.