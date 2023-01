Coppia di 50enni ubriachi in centro storico attraversano pericolosamente le strade. Calci e minacce quando arriva la polizia: denunciati

ANCONA - Nel corso delle prime ore del pomeriggio del 31 dicembre gli equipaggi della Squadra Volanti sono intervenuti in piazzale Italia per la presenza di due persone, un uomo e una donna, visibilmente ubriachi che attraversavano la strada in modo pericoloso, sprezzanti del pericolo. Giunti in loco, tra via De Gasperi e piazzale Italia, gli agenti hanno individuato la coppia subito restia al controllo. Entrambi hanno iniziatio ad inveire, immotivatamente, verso gli operatori che ne richiedevano le generalità.

In questura

Gli operatori si sono ritrovati costretti ad accompagnare i due negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. All’atto di far accomodare la donna sull’auto di servizio, questa iniziava a scalciare, sferrandp un calcio ad un operatore che riusciva a non essere colpito in pieno solo grazie ad un riflesso repentino.

Ripetuti gli insulti e minacce, anche di morte gli operatori presenti. L'uomo è stato identificato come un 50enne di origine rumena, già con numerosi precedenti. La donna, 52 anni, verosimilmente contrariata dal fatto che vi era altro tempo da attendere prima di lasciare gli uffici, ha iniziato nuovamente a inveire e ad assumere atteggiamenti violenti nei confronti degli operatori. I due sono stati così denunciati per il rifiuto di fornire le generalità, e sanzionati amministrativamente per ubriachezza molesta. La donna è stata denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale.