Folle fuga della Bmw bianca â€‹a 140 all'ora: c'è un testimone

SENIGALLIA - Una guardia giurata si è presentata ieri mattina al Comando di piazza Garibaldi, per riferire informazioni sul conducente della. Sulla Statale il vigilante ha rischiato di vedersi finire addosso la berlina se non avesse fatto in tempo a schivarla. Il conducente era un ragazzo moro e solo nell’abitacolo. Ne ha fornito una descrizione che potrà essere utile per stabilire se si tratti del proprietario dei veicolo, a cui verranno recapitate le multe per sorpasso pericoloso ed eccessiva velocità. «Ho voluto dare la mia testimonianza – dice – perché è giusto che paghi chi era al volante». Potrebbe infatti non essere il proprietario.