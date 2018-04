La complanare già perde pezzi: piovono calcinacci nella galleria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - La complanare perde i pezzi a soli tre anni dalla sua consegna. Un intervento per la caduta di calcinacci nella galleria di Borgo Coltellone è stato effettuato d’urgenza di notte mentre accertamenti sono stati disposti per il sottovia a ridosso dell’attuale casello dell’A14 e del vecchio, ora utilizzato come svincolo. I problemi riguardano la bretella nord, quella compresa tra Cesano e il casello dell’A14. Il primo tratto ad essere stato consegnato al comune nel 2015. Lavori abbastanza recenti. Intanto grazie alle ordinanze pubblicate, i senigalliesi hanno potuto appurare un primo dato che da anni suscita il loro interesse. La complanare è di proprietà di Società Autostrade.L’Amministrazione comunale non aveva mai chiarito questo dettaglio importante perché, come emerge per questi imprevisti, non è il Comune a doversi fare carico della manutenzione ordinaria e straordinaria. Una spesa in meno insomma da sostenere per la collettività. Alla polizia municipale sono arrivate due richieste. L’ultima in ordine di tempo, relativa ad un sopralluogo effettuato martedì scorso, per ottenere le modifiche temporanee della circolazione stradale sul tratto viario che collega la rotatoria di accesso alla complanare, nell’ex casello autostradale, alla via Arceviese nella rotatoria all’accesso del nuovo casello autostradale. Ad inoltrare la richiesta l’amministratore unico di un’impresa incaricata da Società Autostrade di effettuare delle verifiche al sottovia autostradale, con stazionamento di un mezzo d’opera con braccio elevatore sulla carreggiata stradale. A causa della caduta di calcinacci è stata invece necessaria l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza della galleria di Borgo Coltellone, posta sulla complanare nord tra le uscite via Po e via Camposanto Vecchio. In questo caso ad inoltrare la richiesta alla polizia municipale è stata la Società Pavimental, che lavora per Società Autostrade.L’intervento, eseguito nei giorni scorsi, è passato inosservato perché si è svolto dalle 23 alle 2 di notte con traffico quasi assente, per evitare i disagi alla circolazione. I controlli eseguiti invece nell’altro sottovia sono stati fatti di giorno perché, trattandosi di un sopralluogo, era necessaria una maggiore visibilità. I cittadini inoltre da tempo segnalano un problema nello svincolo di via Berardinelli. Nella corsia in entrata, dopo la rotatoria, la sede stradale sembra essere parzialmente sprofondata. C’è già qualche rattoppo ma il timore degli automobilisti che vi transitano sopra è che possa cedere improvvisamente visto il profondo avvallamento che presenta.