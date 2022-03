Doppio autovelox sulla complanare, ora si attende il parere di Autostrade. Ecco dove saranno posizionati

SENIGALLIA - Per gli autovelox in complanare manca ancora il via libera di Società Autostrade. Il Comune non è proprietario delle due bretelle che corrono parallele all’A14 e, prima di intervenire a casa di altri, deve attendere il permesso. Da capire anche in quali casse finiranno gli introiti delle multe, se in quelle del proprietario quindi di Società Autostrade o di chi la utilizza, ossia il Comune.



La Giunta ha nel frattempo espresso parere positivo alla richiesta della polizia locale di avviare i controlli con due autovelox sulla bretella nord. Parere richiesto anche per la bretella sud nell’ultima seduta. «Siamo in attesa di ricevere da Società Autostrade alcuni chiarimenti – spiega Nicola Regine, assessore alla Mobilità – e, in base alla risposta, verrà definito anche questo aspetto». Il Comune non sa ancora come considerarsi, se gestore o concessionario, insomma vuole comprendere il suo ruolo preciso. «Da questa definizione tecnica e giudica – prosegue l’assessore – discendono obblighi e responsabilità».

C’è un’urgenza però per la polizia locale ed è quella di ristabilire il rispetto dei limiti di velocità che in complanare vengono spesso ignorati. Il problema principale è rappresentato dalla bretella nord che ha delle intersezioni. A volte quando le macchine si immettono o svoltano per uscire si verificano incidenti. In un caso uno di questi scontri è costato la vita ad un automobilista.



Quando l’opera era stata progettata erano emerse molte perplessità sul fatto di creare delle intersezioni su un rettilineo. Così sta avvenendo, pur dovendo tenere presente che la complanare ha alleggerito di molto il traffico sulla Statale soprattutto. La bretella sud da questo punto di vista è meno pericolosa perché non ha svincoli. Si entra e si esce ma è chiaro che il lungo rettilineo, di circa quattro chilometri, invoglia a calzare sull’acceleratore. I veicoli sfrecciano anche qui ma le conseguenze finora sono state minori perché non può capire che un veicolo tagli la strada ad un altro, come accaduto nell’altra. C’è quindi un’urgenza di controllare e far rispettare il limite di velocità ma al tempo stesso è necessario un confronto con Società Autostrade.



Uno dei due autovelox verrà posizionato prima della galleria artificiale per chi è diretto verso nord, l’altro all’altezza della Cesanella per chi si dirige a sud. Queste le zone dove c’è maggior spazio per la pattuglia, così da garantirne la sicurezza. Essendo mobili i dispositivi si potranno anche spostare però. La Giunta, infatti, non ha voluto dare il parere positivo ai tutor fissi, quelli che si trovano abitualmente in autostrada. Società Autostrade, che dovrà esprimersi al riguardo, non dovrebbe ostacolare la necessità di controllare le due bretelle. «Ovviamente prima che inizieranno le attività di controllo sulla complanare i cittadini saranno adeguatamente informati, con largo anticipo – conclude l’assessore Regine –, la finalità non è quella di fare cassa ma fare in modo che i limiti vengano rispettati per scongiurare incidenti. A chiedere maggiori controlli sono stati proprio i cittadini che sono preoccupati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA