Si schianta contro il carico perso da un camion e finisce a terra: incidente choc in galleria, grave uno scooterista

SENIGALLIA – E' finito contro un carico perso probabilmente da un camion ed è caduto rovinosamente a terra. Incidente choc questo pomeriggio nella galleria della complanare sud. Attorno alle 14, un cinquantenne in sella al proprio scooter è finito contro una lastra caduta da un mezzo pesante e si è schiantato sull'asfalto. Viste le sue condizioni, il 118 si è attivato tempestivamente per garantire i soccorsi.

Sul posto, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a bloccare il traffico e chiudere la galleria per effettuare i rilievi. Lo scooterista è stato portato in codice rosso all'ospedale di Torrette per le lesioni riportate: pur grave, non è in pericolo di vita. Sono in corso indagini per risalire al tir che avrebbe perso il carico durante il tragitto, provocando indirettamente l'incidente.