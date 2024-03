Ancona, doppio incidente nella galleria Montagnola: paralizzata la Statale 16. Un ferito grave. Domani chiude il tratto nord della complanare per lavori: ecco quando e fino a che ora

ANCONA - Sulla strada statale 16 “Adriatica” il traffico è temporaneamente bloccato (ore 18.45) in entrambe le direzioni ad Ancona, a causa di un doppio incidente con 5 feriti avvenuto all’interno della galleria “Montagnola”. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità.

Il caos sulla variante alla Statale 16 è stato originato da un doppio incidente avvenuto all'interno della galleria “Montagnola”, dove al momento (ore 19.15) si transita con il senso unico alternato. Dalle prime informazioni, si sono verificati due schianti entrambi lungo la corsia nord: in uno è rimasto coinvolto uno scooter. I feriti, di cui uno grave (sarebbe stato investito), sono stati accompagnati tutti a Torrette (4 in codice giallo relativi al primo incidente, lo scooterista in codice rosso) dal personale del 118.

Chiude la Complanare

Sul posto, la polizia stradale per i rilievi e per la gestione del traffico, andato in tilt, con lunghe code in entrambe le direzioni.

Domani, martedì 19 marzo dalle ore 8.30 alle ore 12 (e comunque fine al termine dei lavori), il tratto nord della complanare sarà chiuso al traffico per consentire i lavori di manutenzione del manto stradale.

Il tratto interessato è compreso tra lo svincolo per Senigallia e lo svincolo Strada della Marina.