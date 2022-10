Lavori nelle gallerie: chiuso per 4 notti il “tratto maledetto” dell'autostrada A14 nel sud delle Marche

PEDASO - Non c'è pace per il tratto dell'autostrada A14 nel sud delle Marche, martoriato da incidenti, code e cantieri: Per quattro notti, la prossima settimana, l'autostrada resterà chiusa da Grottammare a Pedaso, in direzione nord, per permettere lavori agli impianti delle gallerie.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione agli impianti nelle gallerie, nelle quattro notti di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, verso Ancona/Bologna. Di conseguenza, in tali notti, non sarà raggiungibile l'area di servizio "Piceno est", situata all'interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottammare, percorrerre la viabilità ordinaria e rientrare sulla A14 alla stazione di Pedaso.