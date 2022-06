Incendio distrugge un campo di grano: pericolo per le case, la strada Castiglionese chiusa per due ore

FERMO - «Attenzione la strada provinciale Castiglionese è momentaneamente chiusa a causa di un incendio che si è sviluppato bordo strada». Il primo a dare l'allarme è stato il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro sulla sua pagina Facebook: l'incendio è divampato in un campo di grano già lavorato vicino appunto alla Provinciale 16 «Castiglionese» che da Porto San Giorgio arriva a a Fermo.

Il fuoco distrutto un campo di grano

Dalle prime stime il fuoco avrebbe divorato tra i sei e gli otto ettari di terreno. Ad un certo punto si è temuto anche per le case che si trovano nelle vicinanze del rogo e per questo motivo i vigili del fuoco di Fermo hanno deciso di chiudere la strada per due ore, mentre le squadre erano al lavoro per spegnere le fiamme. Dopo un paio d'ore la Provinciale è stata riaperta. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Fermo anche il personale di Civitanova Marche, Macerata e San Benedetto, con vari mezzi al lavoro.

Attimi di tensione

L'intervento dei pompieri ha evitato che l'incendio, divampato dopo le 15, raggiungesse anche una casa disabitata con annessa officina e trattori, che si trova nel campo interessato dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Nelle vicinanze della zona interessata dal rogo si trova anche una ditta di stoccaggio gas, la Pegas.

