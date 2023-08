Principio d'incendio al Mamamia di Senigallia: intervengono i pompieri ai lati del palco

SENIGALLIA- Sono intervenuti oggi pomeriggio (31 agosto) i Vigili del Fuoco di Senigallia e Arcevia all'interno della discoteca Mamamia per domare un principio d'incendio che si è sviluppato in una parte del palco. Le fiamme sono state spente in pochi minuti e la zona messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte.

