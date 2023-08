ANCONA - Ultimo fine settimana di agosto sempre carico di appuntamenti e serate per tutti i gusti sempre sotto le stelle. Allo Shada di Civitanova Marche dinner show con i DejaVu, uno show dinamico e coinvolgente per tutti i gusti e tutte le età. Al termine del live, in consolle Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Dopocena invece nell’area club special guest Fargetta, una colonna portante di Radio Deejay. Domani “Random”, spettacolo, musica, colore per creare un’atmosfera elettrica. Al Casacon di Sirolo stasera Conchiglia Verde Amarcord. Roma capoccia. Live Music by Mark e i Bella Bolla. Dj set by Mauro Della Valle. Domani The Last Summer Party by Eventi Divertenti con Casacon Band Live Show – Dj set Davide Casaccia. Domenica special guest Rokeya.



Gli ospiti



Al Mamamia di Senigallia domani Cristi e Diavoli on tour. Il nuovo collettivo romano formato da Asp126, Franco 126, Ketama 126, Pretty Solero e Ugo Borghetti insieme ai producer Drone126 e Nino Brown. Domani al Le Gall di Porto San Giorgio special guest Belo Figo, uno dei rapper e fenomeni del web più conosciuti e controversi. Al nuovo CalaMaretto, stasera Groove Culture Music, dove house e disco si fondono per un’indimenticabile notte di musica, con Miky More & Andy Tee. Domani Good Times, by la Serra Dine’n Dance. Domenica il Papeete on Tour da Milano Marittima al CalaMaretto, per un beach party iconico. Alla Terrazza di San Benedetto del Tronto stasera Hola Chica, il format con musica reggaeton e latin urban. Domani “Never Stop Dreaming”. Domani presso la discoteca Akua di San Benedetto del Tronto Ulla di fine agosto, dedicato ad un pubblico giovane. Stasera al Petè di Civitanova “Baboon. Jungle Echo”, l’evento techno. Al Ristorante Madeira di Civitanova Marche stasera “Maracaibo”, evento firmato Eventi Divertenti. Churrasco brasiliano, musica, spettacolo, animazione italiana. Al Cayo Coco beach club Porto Recanati domani Melocoton Hawaiian party. Dress Code: hawaiano, collane di fiori.



L’after dinner



Domani alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, sabato di fine stagione, la notte d’Europa. Stasera al Miu di Marotta “La città della musica”. Cena e dopocena con 4 ambienti musicali. A San Benedetto del Tronto il sabato della Riviera, da Bagni Andrea, sotto la regia del patron Sandro Assenti. Stasera al Medusa di San Benedetto del Tronto La Isla by Caliente. Sempre a San Benedetto del Tronto al Jonathan Disco Beach domani cena spettacolo e disco. Domenica Subelo, la domenica latina della Riviera delle Palme.