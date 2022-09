ASCOLI - Dopo il successo di pubblico del dj Asco in piazza del Popolo altri deejay ascolani, famosi negli anni ’70 e ’80, sono stati chiamati a fare ballare la città. Accadrà nei prossimi weekend di settembre: l’obiettivo è più che mai quello di prolungare la stazione degli eventi. Gianni Eusebi, Claudio Michetti, Ermanno Carucci saranno gli animatori di altrettante feste che verranno allestite in location all’aperto.

APPROFONDIMENTI I RAID I ladri nelle stanze, famiglia terrorizzata. Ecco dove sono avvenuti i furti, cresce la paura





In uno di questi party improntati all’insegna del revival - o del vintage ad animare la consolle sarà un personaggio della città da tempo famoso in tutta Italia, sia per la sua carriera di esperto nutrizionista che per la notorietà acquisita su Rai Uno in occasione dei numerosissimi programmi condotti dall’amico Massimiliano Ossini. Si tratta di Mauro Mario Mariani che, nella primissima parte della sua vita, è stato un indefesso animatore della movida ascolana, organizzatore di eventi e abile disc jockey.

Tutte le serate strizzeranno l’occhiolino alla musica ballabile del passato, Attesissima la serata che si terrà venerdì settembre a partire dalle 19 in piazza delle Erbe (chiostro di San Francesco), che diventerà lo scenario del grande happening di danza chiamato “Gli anni più belli”, in riferimento non casuale al film di Gabriele Muccino uscito lo scorso anno. La serata vedrà impegnato al mix Marietto – questo il nome d’arte di Mariani allora, quando si cimentava al mix – affiancato da un altro professionista del settore, Claudio Michetti, con lui pronto ad animare una scaletta densa di scatenate proposte, risalenti ad un periodo molto preciso, che va dalla fine degli anni’70 agli inizi degli anni’80.



Per l’esercito dei nostalgici si tratta di una opportunità unica di vedere trasformato il Chiostro di San Francesco in una grande, suggestiva pista da ballo. L’altro appuntamento riservato agli appassionati si terrà sabato 24 settembre, con il ritorno delle feste dedicate agli “Amici degli anni’80”, dopo una lunga pausa . A guidare la maratona dance sarà l’immarcescibile Ermanno Carucci, il quale ha voluto per l’occasione allontanarsi dal centro per approdare alle porte della città, in via della Trebbiatura, presso la sede del birrificio “Prima Pietra”. Occasioni per salutare l’estate che se ne va e attendere con e ottimismo l’autunno.