Weekend con il Conero Dance Festival, stasera e domani la luna e il cielo sopra Ancona

ANCONA - Weekend ad Ancona del Conero Dance Festival. Sabato sera alle ore 21,15 alla Corte della Mole “La Luna Showcase”. In scena sul palco della Mole tutti i ballerini tornati ad animare La Luna dopo il lockdown, i brani di musical di repertorio frutto del workshop, assieme ad ospiti del panorama locale per un’edizione che non dimenticheremo. Posti limitati. Biglietto €15. Domenica 26 luglio alle ore 20 nella Sala delle Polveri della Mole “Ancona Art Salon - il cielo sopra Ancona”. L’Ancona Art Salon, rivolto a chiunque voglia offrire e ricevere ispirazione senza confini, giunge alla sua decima edizione: sessioni di disegno dal vero con modelli aperte a tutti alternate a esibizioni da parte di attori, musicisti, cantanti, poeti, danzatori. In questo 2020 il salon ci parla di angeli, di ali, di desiderio, aria, ossigeno, la leggerezza della “normalità” tanto desiderata, attraverso l'evocazione delle atmosfere del celebre film “Il cielo sopra Berlino” di Wim Wenders. Il collettivo anconetano Luna Dance Theater presenta la performance “Le tre Marie del mare” di Simona Ficosecco prodotta da Canova22 e dal Museo MACRO di Roma. Posti limitati, prenotazione obbligatoria via whatsapp 0712905204. Ingresso libero Ultimo aggiornamento: 10:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA