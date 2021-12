Con Gabry Ponte a tutta dance al Donoma, il super ospite un regalo speciale del patron Angelini

ANCONA - Fine settimana davvero speciale per il by night marchigiano con la festività natalizia che capita proprio domani. Al Donoma per Natale arriva un altro super ospite, un altro speciale regalo da parte del patron Angelini. Special guest in consolle Gabry Ponte. Gabry Ponte ha fatto la storia della dance italiana, o meglio, della dance mondiale. Deejay stimato e amato in tutto il pianeta, ha pubblicato alcune delle hit che ancora oggi balliamo in discoteca, lavorando con alcuni degli artisti più grandi di sempre. Ha fondato gli Eiffel 65 e il loro singolo Blue (Da Ba Dee), diventa una delle canzoni dance di maggior successo di sempre. Della sua carriera da solista impossibile non ricordare il remix di Geordie, la ballata inglese del XVI secolo portata in auge da Fabrizio De André.

La doppietta

Al Brahma di Civitanova un’altra doppietta di appuntamenti da non mancare in vista del Natale. Domani Vida Loca il party reggaeton - hip hop - latin urban più caldo d’Italia. Domenica invece special guest Dj Ralf, uno dei dj più rappresentativi a livello internazionale: memorabili le sue esibizioni nei primissimi anni ‘90 al Ministry Of Sound di Londra, uno dei club più iconici del mondo. Ha collaborato con Lorenzo Jovanotti in molteplici occasioni, con lui ha aperto il Jova Beach. Da più di 40 anni fa ballare tutta Italia e non solo. Il suo set è praticamente imprevedibile, da James Brown ai Kraftwerk ai classici house, tech- house, funky, soul, elettronica, Ralf è il padre della club culture italiana.

Alla Serra di Civitanova domani Natale in Serra, con la special guest in consolle la bellissima e apprezzatissima Elenoir dj. Domenica Santo Stefano alla Serra con l’appuntamento per Maracanà con Nicola Pigini, Axer, Riccardo Borsini. Al Mia Clubbing di Porto Recanati domani arriva un Natale al ritmo di Mamacita ovvero il party Reggaeton - Hip Hop.

Al Noir Club di Jesi domani in consolle special guest Silvie Loto per il party Christmas Fuoriorario. Torna domani la discoteca Miu di Marotta, e lo fa con un grande evento di Natale 2021, appuntamento storico che si sviluppa in 5 ambienti musicali. Riapre per la notte di Natale anche il BB Disco Dinner di Cupramarittima, nei pressi di San Benedetto con Hola Chica Il party reggaeton e latin house Dj Tony BB e Leandro Animazione: Hola Chica. Al Miami di Monsano domani Mamacita Christmas special, la notte più esplosiva e divertente del Centro Italia.

Al Sottovento di Numana domani Tombola Musicale con premi. Cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo cena e musica latina, con Latin Sound by Kasino Latino. Anche al Kontiki di San Benedetto domani va in scena una serata natalizia con i più classici ingredienti del divertimento. Domani al Luxury club di Porto San Giorgio Natale 2021 Friendly Night.

