Furgone contro un'auto, i mezzi finiscono nella scarpata: donna di 58 anni estratta dalle lamiere, è grave

OSTRA – Schianto da paura questa mattina sull'Arceviese, nel comune di Ostra, nei pressi del vivaio Agarbati. Un furgone si è scontrato con un'auto ed entrambi i veicoli sono finiti fuori strada. Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto, il 118 anche con l'eliambulanza, oltre ai vigili del fuoco, ai carabinieri forestali e alla polizia locale dell'Unione dei Comuni che procede per i rilievi.

L'incidente è avvenuto attorno alle 10,30 ed ha coinvolto una Ypsilon condotta da una donna di 58 anni ed un 60enne alla guida di un Ducato Maxi. La signora è rimasta incastrata tra le lamiere: ci hanno pensato i vigili del fuoco a liberarla e a consegnarla alle cure del 118. È stata trasportata a Torrette in volo, a bordo dell'elicottero, con un codice di massima gravità, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Lievi ferite, invece, per il conducente del furgone, un Ducato Maxi.