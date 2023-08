Un altro incidente stradale, coinvolti tre giovani: centauro in ospedale

Questo pomeriggio intorno alle 16 in via Fiorini all' intersezione con strada delle Cone è avvenuto un incidente stradale tra una moto e un autoveicolo con targa belga. La motocicletta, una Ducati Monster, era condotta da un uomo del 1994 residente a Trecastelli che, nell'impatto, è rimasto ferito ed è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Illesi il conducente ed il passeggero della Ford Focus, due giovani del 1998, di nazionalità belga. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia locale che è intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Scarse le ripercussioni sul traffico, solo qualche rallentamento per il soccorso al centauro e per consentire il ripristino dei luoghi.