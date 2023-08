Va a fuoco la vegetazione di una pineta, paura per un condominio in via Manzoni

ANCONA - Le fiamme si solo alzate all'improvviso, talmente alte da avvolgere in un attimo la vegetazione che stava attorno e pericolosamente vicino ai cassonetti di un condominio in via Manzoni. Subito i residenti hanno dato l'allarme e sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a spegnere l'incendio. A prendere fuoco la vegetazione attorno ad una piccola pineta e il rogo stava attaccando anche i tronchi degli alberi vicini. Sul posto anche la Polizia locale per le indagini di rito.