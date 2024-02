Esplode una borsa dell'acqua calda, feriti un papà e un bimbo di 4 anni

ANCONA - Esplode una borsa dell'acqua calda e restano feriti un 40enne e suo figlio di 4 anni. E' accaduto ad Ancona. Sul posto i sanitari della Croce Gialla che hanno trasportato all'ospedale regionale di Torrette il 40enne, di origine straniere, soccorso subito in sala emergenza, e il bambino, portato invece al Salesi e in condizioni non gravi.