ESANATOGLIA - Non accennano a placarsi le polemiche relative al finale di gara di Montecassiano-Esanatoglia, gara di prima categoria disputata sabato scorso al San Liberato e terminata sul 4-2 in favore dei padroni di casa subito dopo l’autogol di un difensore della squadra ospite a cui ha fatto seguito una mischia al termine della quale un paio di giocatori dell’Esanatoglia sono usciti feriti.

La società dell’Asd Esanatoglia, 24 ore dopo l’accaduto, ha diramato un comunicato ufficiale in cui si precisa che «ai due propri tesserati, che sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso di Macerata, hanno refertato frattura nasale al primo e trauma cranico, facciale e toracico al secondo. Tutto ciò non è successo durante una rissa tra le due squadre ma dai colpi, testata e calcio al volto, di un singolo tesserato della squadra padrona di casa nel contesto di una partita combattuta, ma corretta. L’intervento dei carabinieri è stato richiesto dai nostri tesserati per poter procedere all’eventuale denuncia per lesioni una volta ottenuta l’autorizzazione da parte della Federazione. La partita è stata sospesa a tre minuti dalla fine e restiamo in attesa della decisione del giudice sportivo in base a quanto refertato dall’arbitro e dall’osservatore del direttore di gara». Si attende dunque la decisione della Figc relativa al risultato in base a quanto scriverà dall’arbitro nel referto.