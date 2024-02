Botte durante la sfida Montecassiano-Esanatoglia, due giocatori al pronto soccorso

MONTECASSIANO - Momenti di tensione durante la partita di Prima categoria tra Montecassiano ed Esanatoglia che si è giocata oggi pomeriggio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l'accaduto. Due giocatori dell'Esanatoglia sono andati all'ospedale per accertamenti. Per uno di loro sospetta frattura dello zigomo, per l'altro del naso.

Tutta da ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La tensione è salita quando mancavano pochi minuti alla fine del match e dopo che il Montecassiano ha segnato la rete del 4-2. Fatto sta che alla fine della gara due giocatori dell'Esanatoglia sono andati al pronto soccorso. L’arbitro dopo aver provato brevemente a riportare la calma, ha deciso di considerare chiuso l’incontro fischiando la fine della partita. E' atteso il referto del giudice di gara.