Devono percorrere oltre 50 chilometri per rigiocare due minuti: lo strano caso di Montecassiano-Esanatoglia

MONTECASSIANO Non è stato omologato il risultato di Montecassiano-Esanatoglia, interrotta sabato scorso per una rissa in campo. E il giudice sportivo ha deciso di far riprendere la gara di Prima categoria dal 49’ del secondo tempo (risultato 4-2 per il Montecassiano), in quanto «sul referto il direttore di gara specifica che non si sono verificati atti di violenza e minaccia, e che avrebbe potuto far continuare l’incontro».

La decisione

Da qui la decisione di far proseguire l’incontro con gli ultimi due minuti del recupero.