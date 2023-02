ESANATOGLIA - Cade nel fiume e muore un pescatore di 44 anni. Si è trasformato in tragedia quello che doveva essere un pomeriggio tranquillo, nell’area naturalistica meta di appassionati di pesca e passeggeri. È accaduto ieri pomeriggio ad Esanatoglia in località Le Vene poco dopo le sorgenti dell’Esino quando un uomo, Alessandro Amici, residente a Belvedere Ostrense (in provincia di Ancona), intento a pescare all’improvviso si sarebbe sentito male e sarebbe caduto nel fiume.

Il malore

L’uomo dopo avere perso l’equilibrio avrebbe battuto la testa e si sarebbe dimenato all’interno del fiume, restando soffocato dall’acqua. Ad accorgersi che il pescatore aveva avuto un malore improvviso un altro uomo che era a pesca poco lontano, che gli ha prestato soccorso tirandolo fuori dall’acqua. Sul posto è intervenuto il 118, ma i sanitari hanno solo potuto dichiarare il decesso dell’uomo.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Matelica per i rilievi di legge. Sono in corso accertamenti per ricostruire con esattezza l’accaduto e cosa abbia causato l’improvvisa morte dell’uomo.