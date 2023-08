Si tuffa e batte la testa contro un scoglio: choc a Mezzavalle, turista soccorso dal gommone

ANCONA – Si tuffa e colpisce uno scoglio con la testa. Momenti di paura questa mattina a Mezzavalle, dove un turista si è procurato una brutta ferita alla nuca. Subito i presenti hanno allertato il 112 per soccorrere il bagnante. Sul posto è intervenuto il gommone di salvamento di Portonovo che ha recuperato l'uomo, sanguinante ma sempre cosciente, per trasportarlo al molo, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza della Croce Azzurra di Sirolo. Da qui è stato accompagnato all'ospedale di Torrette per le cure del caso.