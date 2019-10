Osimo, botte da orbi tra giovani in centro: uno all'ospedale

OSIMO - Rissa in centro ad Osimo, weekend impegnativo per i carabinieri. Sono intervenuti venerdì sera dopo la mezzanotte per un rissa scoppiata tra un gruppo di ragazzi sui 22-23 anni in piazza Boccolino. In tre se ne sono date di santa ragione tanto da lasciare sulle scalette della fontana della Pupa evidenti macchie di sangue. Ad avere la peggio un ragazzo di origini macedone che sarebbe stato preso a cazzotti e calci da due coetanei brasiliani.

Alcuni passanti visto il pestaggio hanno chiamato le forze dell’ordine. Ad intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Osimo che da via Saffi sono arrivati in pochissimi minuti cercando di placare gli animi ed evitare il peggio. Sono stati gli stessi militari a chiamare il 118, l’ambulanza ha portato il macedone al pronto soccorso di Osimo con alcune contusioni e ferite al volto.

La rissa sarebbe esplosa per futili motivi ma non sono in corso ulteriori indagini, non c’è stata querela di parte e non è partita quella di ufficio per via dei pochi giorni di prognosi prescritti al macedone al pronto soccorso.

