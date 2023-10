Omicidio di Sirolo, le comunità albanesi marchigiane scendono in piazza e chiedono giustizia per Klajdi Bitri

ANCONA- Le comunità albanesi delle Marche saranno in piazza ad Ancona il 21 ottobre per l'iniziativa «Giustizia per Klajdi» con cui «ricorderanno e torneranno a chiedere giustizia per Klajdi Bitri, 23enne assassinato due mesi fa a Sirolo per aver difeso un padre di famiglia anconetano dall'aggressione da parte di un giovane tunisino nel corso di una lite stradale per futili motivi.

Il corteo

Il corteo, organizzato dall'associazione "Vis a Vis" in collaborazione con il comune di Ancona, muoverà alle 16 da piazza Cavour verso i cantieri navali del porto dorico di cui Bitri era un dipendente.