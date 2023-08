Lacrime e commozione al porto: palloncini in aria per onorare la memoria di Klajdi Bitri. La bara diretta in Albania

Attimi di grande commozione oggi pomeriggio (31 agosto) all'interno del porto di Ancona dove, alle 17, partirà la bara del giovane 23enne Klajdi Bitri (ucciso la scorsa domenica a Sirolo da una fiocinata al cuore) diretta in Albania . Ad attenderla i familiari, che abitano a Lushnje, dopo che nei giorni scorsi era stata indetta anche una raccolta fondi online per garantire il viaggio. Già in precedenza, oggi, al momento dell'uscita dall'obitorio si erano vissuti momenti molto toccanti alla presenza degli amici del giovane.