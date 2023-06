OFFAGNA - Due colpi nella periferia di Offagna riaccendono l’attenzione sulla piaga dei furti nel territorio a sud di Ancona. Era piano giorno mercoledì, metà mattina addirittura, verso le 10, quando i ladri hanno provato, e in un caso riuscendo anche, a rubare in due villette che si trovano lungo via San Bernardino, la strada che si snoda lungo la campagna offagnese parallelamente a via Montegallo, la provinciale che dal borgo porta a San Biagio.

Qui negli ultimi anni sono sorte molte villette a schiera di pregio ma anche vere e proprie ville ad arricchire un rione prima unicamente di campagna con panorama mozzafiato sulla vallata a nord di Osimo. A squarciare la tranquillità della zona l’altro giorno i due colpi a metà mattina. In uno i ladri sono stati intravisti dai proprietari e sono stati costretti a scappare con le mani vuote. In un’altra circostanza invece sono riusciti a rubare oggetti preziosi e qualche soldo. A quanto pare non risulterebbero altri tentativi di effrazione lungo la strada. Di certo, per evitare che venissero fermati dal tam tam tra vicini, hanno colpito in una casa all’inizio di via San Bernardino e in una alla fine. A indagare sull’accaduto i carabinieri della locale stazione, che finalmente potranno beneficiare del sistema di videosorveglianza pubblica.

Le spycam

Il Comune di Offagna fino ad un paio di anni fa era l’unico in zona ad essere sprovvisto completamente di spycam. Ora, grazie a progetti finanziati con fondi regionali e ministeriali, il sindaco Ezio Capitani può garantire un sistema di copertura capillare per un piccolo paese di poco più di 2mila anime.

Nel borgo ci sono infatti circa 25 telecamere, di cui 7 in arrivo proprio in questi giorni. Molte sono oltretutto a tecnologia Ocr e consentono quindi di leggere le targhe dei veicoli che transitano negli snodi viari principali di Offagna. Anche la stessa via San Bernardino è coperta da spycam, ma bisogna capire da dove sono transitati i ladri mercoledì mattina, se dai campi o dalla strada.