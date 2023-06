Fabriano, «Papà, mi servono 4mila euro per le bollette», ma il truffatore ha clonato il cellulare della figlia

FABRIANO - Due truffe online e una tentata truffa tra Fabriano e Arcevia scoperte nelle ultime ore dai carabinieri della Compagnia di Fabriano. Ad Arcevia un papà riceve un sms dalla figlia che le chiede oltre 4mila euro per pagare le bollette. Lui insospettito va dai carabinieri che appurano era stato clonato il numero di telefono della figlia: i militari individuano l’autore e denunciano per tentata truffa un 30enne nato in Albania e residente a Verona.

Sempre ad Arcevia tre ragazze 20enne si sono imbattute in un annuncio online nel quale un ragazzo metteva in vendita tre biglietti per un concerto a Milano. Hanno versato in una prepagata ben 170 euro, ma i ticket arrivati, pochi giorni dopo a casa, erano falsi.

Le tre amiche si sono rivolte ai carabinieri di Arcevia che, tramite indagini informatiche, hanno identificato un 24enne residente a Napoli, già noto, che è stato denunciato per truffa. I carabinieri di Fabriano, infine, hanno denunciato per truffa un 30enne residente a Napoli, anche lui già noto. Vittima un 50enne residente in città che ha stipulato una polizza assicurativa on-line per la sua automobile versando oltre 200 euro. Pochi giorni dopo a casa è arrivato il tagliando assicurativo: tutto fasullo.