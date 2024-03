Bollette luce e gas, più di 120 euro di risparmio a famiglia: ecco cosa cambia

Cambia nuovamente la situazione delle bollette in Italia. Nonostante la preoccupazione di molte famiglie, secondo alcune previsioni i costi di luce e gas potrebbero calare, generando un risparmio di circa 120 euro e mettendo fine (almeno per il momento) ai rincari degli ultimi anni. A dirlo, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia.

Il calo

Stop ai rincari in bolletta. O almeno, per il momento. Secondo le stime di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma energia, i costi di luce e gas potrebbero infatti calare, con riduzioni tra il 2 e l'8%. Attesa per la giornata di lunedì 4 marzo la nuova indicazione dell'Arera sulle nuove tariffe del metano per il mese di febbraio per la fascia di popolazione "vulnerabile", ovvero per i soggetti in condizioni economiche svantaggiate, per i portatori di disabilità, per chi ha attiva un’utenza presso una struttura abitativa d’emergenza dopo eventi calamitosi o chi ha più di 75 anni d’età. Tariffe, queste, che secondo Tabarelli potrebbero calare del 2%. Discorso diverso per l'elettricità, con un taglio che potrebbe essere più generoso. Secondo le previsioni, infatti, il calo sarà dell'8%, in virtù del mercato tutelato ancora in vigore per i clienti domestici non vulnerabili. Fissata a luglio 2024 la data ultima.

Il risparmio

Secondo Tabarelli, considerando il passaggio al mercato libero, il risparmio medio annuo per le famiglie sarà di 76 euro per il gas e di 50 per la luce. «La stragrande maggioranza dei clienti è passata ormai al mercato libero.

Continuano le polemiche

Sono circa 3 milioni su 20 gli utenti vulnerabili per il gas e 4,5 milioni in tutela su 30 nell’elettrico». Un fatto, questo, che porterà necessariamente a un calo il bolletta, con un conseguente risparmio per le famiglie. Il motivo, secondo Tabarelli, è da ricondurre anche al mercato internazionale: «La crisi del gas è dimenticata. Le scorte sono altissime, la domanda è bassa grazie anche alle rinnovabili e al nucleare francese».

Nonostante le riduzioni in bolletta, continuano però le polemiche dei cittadini, che richiedono un netto intervento del governo. Un fatto, questo, commentato anche da Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. Come riportato da QuiFinanza, nonostante Assoutenti abbia accolto le stime come una buona notizia, sono ancora molte le critiche fatte all'operato di Giorgia Meloni sulle questioni economiche. «Peccato per la tassa del Governo che dall’1° gennaio ha rialzato l’Iva e gli oneri di sistema sul gas, altrimenti il caso sarebbe stato ben maggiore. Senza Iva, il calo avrebbe potuto toccare quota 11,9%, stando al suo calcolo. Tutto ciò si tramuta in una sovrattassa pari a 114 euro».