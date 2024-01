Bonus bollette 2024 tra i fringe benefit con lo stipendio, come funziona il contributo e come chiederlo al datore di lavoro

Anche quest'anno i datori di lavoro possono concedere ai propri dipendenti un contributo sulle bollette di gas e luce. L'aiuto, infatti, può essere inserito tra i fringe benefit, la cui soglia esentasse è stata estesa dall'ultima legge di Bilancio. La misura del bonus bollette tra i contributi che possono essere concessi al lavoratori è stato introdotta nel 2022 ed è stata riconfermata anche per gli anni a venire, ma con modifiche alle soglie di esenzione. Le bollette domestiche di luce, gas e acqua potrebbero quindi per qualche addetto del settore privato essere meno care del previsto. Vediamo nel dettaglio come funziona il contributo e come eventualmente chiederlo al datore di lavoro.