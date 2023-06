​Ancona, va a sbattere contro un'auto mentre guida il monopattino: un 26enne all'ospedale in codice rosso

ANCONA- Va a sbattere con il monopattino contro una macchina rimediando un trauma toracico e una lesione alla spalla. E' questo il bilancio dell'incidente di ieri, 28 giugno, avvenuto in via Giordano Bruno ad Ancona. Vittima un giovane 26enne che è stato trasportato in codice rosso per dinamica all'ospedale di Torrette.

L'impatto

L'auto si era fermata per far attraversare dei pedoni, il monopattino sembrerebbe non essersi avveduto di questo passaggio e da lì la collisione. Sul posto la Crcoe Gialla e l'automedica.