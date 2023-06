Cade in casa, gli abitanti della palazzina attivano i soccorsi grazie alle sue urla

ANCONA - Cade in casa e solo grazie alle urla provenienti dal suo appartamento gli altri residenti della palazzina riescono ad attivare i soccorsi: è successo questa mattina in via Buonarroti intorno alle 6 con la Croce Gialla che si è portata sul posto insieme ai vigili del fuoco con l'anziana portata aldell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono comunque gravi.