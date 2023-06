Schianto tra camion e auto all'altezza di Corridonia: un uomo al Pronto Soccorso. Strada riaperta dopo le 16

CORRIDONIA Schianto in superstrada tra un camion e un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi (29 giugno). Stando a una prima ricostruzione di quanto avvenuto, un camion che viaggiava in direzione mare - all'altezza di Corridonia - sarebbe finito contro il guardrail a causa di un pneumatico esploso. Subito dopo, un'auto che sopraggiungeva, non è riuscita a evitare l'impatto con il mezzo pesante, centrandolo in pieno.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l'automobilista in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata.

Sul posto anche la polizia stradale e il personale Anas. Il traffico ha subito rallentamenti sulla strada statale 77 “della Val di Chienti” ed è stato deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Morrovalle. Temporaneamente chiusa, infatti, la carreggiata in direzione Civitanova Marche tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle poi riaperta dopo le 16.